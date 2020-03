Aéroport de Clermont-Auvergne : tous les vols suspendus

Seuls deux vols ont été effectifs, en début de semaine, sur la piste d’Aulnat : un Orly-Clermont (Air France) et un Clermont-Lisbonne (Ryanair).



Depuis, la compagnie nationale a annulé tous ses vols sine die . Quant à la low-cost irlandaise, elle a fait part de la suspension de ses rotations jusqu’au 8 avril. Mais, rien, pour l’instant ne permet de garantir la reprise du Clermont-Porto, pour le 9 avril 2020.



En stand by, l’aéroport maintient la logistique pour l’accueil des vols d’urgence sanitaire et aussi de l’armée de l’air pour les travaux de maintenance à l’AIA (atelier industriel de l’aéronautique) de Clermont-Ferrand.