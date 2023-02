Aéroport de Dubaï : une année record qui en appelle d'autres ?

Celui qui se qualifie comme l'aéroport international le plus fréquenté du monde a enregistré une croissance de 127 % en glissement annuel. Des bons résultats qui en appellent d'autres à en croire la direction de l'aéroport.



Dubaï vise en effet, plus de 78 millions de passagers en 2023.



" Avec DXB qui devrait accueillir 78 millions de passagers cette année, et Dubaï qui accueillera de grands événements internationaux, notamment le Dubai Airshow et la COP28, ce sera une autre année de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, et nous sommes prêts à les relever.



Notre priorité absolue en 2023 sera nos clients, notre personnel et la durabilité - trois domaines clés qui sont essentiels à nos aspirations et à nos objectifs en tant que hub mondial le plus fréquenté du monde, " a déclaré Paul Griffiths, le PDG de Dubai Airports.



Pour information, les principales destinations en termes de volume sont : l'Inde (9,8 millions de passagers), l'Arabie Saoudite (4,9 millions de passagers), le Royaume-Uni (4,6 millions de passagers), Pakistan (3,7 millions de passagers), les États-Unis (3 millions) et la Russie (1,9 million).