Affaires et évènementiel : le Salon SBE Lyon prépare sa 19e édition

Pour cette 19e édition, l'identité graphique a été revue, avec une nouvelle charte plus colorée et épurée " qui reflète l’évolution du secteur, plus responsable, collaboratif et dynamique ", commente le SBE dans un communiqué.



Une application est proposée pour établir les bons contacts et organiser des rendez-vous qualifiés : après son inscription, le visiteur planifie ses rendez-vous avec les exposants de son choix, qui sont présentés selon ses besoins prédéfinis. Sur place, visiteurs et exposants pourront échanger leurs coordonnées par l’application.



De plus, à l’issue des deux jours, les rendez-vous peuvent se poursuivre via l’application que ce soit dans le cadre d’échange en one-to-one ou sur un espace networking numérique.



Par ailleurs, les conférences deviennent des ateliers, autour d’une démarche responsable, qui offriront des moments d’échanges et de collaborations.



Enfin, l'accueil sera repensé afin d’accueillir les visiteurs dans le respect des normes sanitaires tout en tirant parti des 2 000m² du lieu.