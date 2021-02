Affréter un Jet privé : Le Making-of By AVICO

Rédigé par Bruno Perdriel, Directeur Business Jet AVICO le Lundi 22 Février 2021

Covid 19: On peut encore voyager quand tout s’arrête : Le Jet privé, ça vole (presque) toujours ! C’est pour demain… ils doivent impérativement partir… elle nous a contacté par téléphone à la tombée du jour… a confirmé cette nuit… via WhatsApp… L’avion a décollé ce matin…. Efficacité, soulagement :



« Pouvez-vous ramener nos ingénieurs ? On confirme ! Surtout Gardez moi l’avion ! …L’aéroport est fermé, mais nous devons partir tout de suite… »



La Covid19 a bousculé le marché de la location de jets privés. Avec la fermeture de frontières et l’arrêt des lignes régulières, les clients industriels et particuliers se sont adaptés à l’urgence en faisant appel à l’aviation d’affaires, et à AVICO pour tout mettre en place.



Louer un avion en urgence Auparavant, nous avions plusieurs jours ou plusieurs heures pour organiser un vol.

La pandémie a déstructuré les organisations les mieux huilés, les contraintes sont plus fortes, les solutions plus rares. Désormais, les délais attendus sont plus courts, malgré des contraintes encore plus fortes.

Au cahier des charges du transport (horaires, destination, nombre de passagers, confort souhaité) s’ajoutent de très nombreuses restrictions qu’il faut étudier.

- L’aéroport est-il ouvert ?

- La nationalité des passagers est-elle compatible avec les règles de passage des frontières ?

- Le motif du voyage est-il autorisé ?

- Le test PCR négatif des passagers est-il assez récent ?

- Quels sont les nouveaux justificatifs à fournir ?

Une logistique sans faille… Un exemple :



07:30 “La délégation est attendue demain matin à Ndjamena et à 14 :30 demain à Conakry. Nous avons 6 passagers et besoin d’un vol direct avec distanciation physique à bord, bien sûr.”



Le projet est lancé.



Quelques minutes suffisent pour identifier des compagnies Jets qui pourraient opérer après avoir analysé la mission demandée : L’aéroport a-t-il une piste assez longue ? Est-il ouvert la nuit ? Avec 5 passagers, est-il plus pertinent d’affréter un turbopropulseur (avion à hélices) ou un jet ? Etc…



Plusieurs devis sont envoyés dès le matin. Prix, capacité, âge de l’avion et de la dernière réfection de sa cabine, nationalité, taille de la flotte, entrent en compte.



12:30 Confirmation !



Tout s’accélère dans un ballet bien réglé:



- La documentation technique et les assurances de l’appareil sont vérifiées



- Les contrats client et fournisseur sont signés et envoyés, après une vérification rigoureuse des conditions du fournisseur, l’acceptation de quelques amendements qui protégeront mieux nos clients



- La facturation est immédiatement enclenchée (selon les standards les plus anciens de notre profession, pas de bras, pas de chocolat)



- Les informations nécessaires à l’exécution des vols et au briefing des parties sont collationnées et synthétisées (contact et adresse des agents de “handling” sur chaque aéroport, plan de situation de l’aérogare, contact des pilotes, préparation du “catering” VIP à la carte, collecte des passeports, certificats, autorisations des différents pays, étude des règles de chaque pays, déclaration sur l’honneur de non Covid, PCR négatifs, passeports…)



13:30 : Les fiches techniques sont envoyées !



18:00 Les agents AVICO sont en place et surveillent chaque étape clef de la bonne exécution de la mission :



- Arrivée de l’avion à vide en amont du vol



- Vérification de la conformité des prestations à bord telles que demandées et commandées



- Arrivée des passagers et accueil au salon VIP



- Embarquement en 5 minutes



- Bloc départ et Décollage



- Estimation d’heure d’arrivée sur place



20:07 : Opération réussie !



Rien n’est laissé au hasard et tout est mis en œuvre pour une prestation fluide jusqu’au retour des passagers.



… pour un service le plus fluide possible et la sérénité de nos passagers Malgré ce foisonnement des actions à mener afin de mettre sur pied un vol, notre objectif est bien que le passager ait une expérience client sans couture !



Nous mettons toute notre expertise, notre énergie et la motivation de nos équipes à votre service afin que vous n’ayez pas à vous poser ces questions, et ce depuis déjà 25 ans.



