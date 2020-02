Afrique : après Tunisair et SAA, Kenya Airways prévoit des licenciements

On connaissait les situations de South African Airways et de Tunisair, il faudra maintenant aussi suivre de près la santé de Kenya Airways, membre de l’alliance Skyteam et principal partenaire d’Air France-KLM en Afrique de l’Est.



Dans une note interne, Allan Kilavuka, directeur général par intérim de la compagnie kenyane, a averti ses employés que des suppressions d’emplois à grande échelle sont à prévoir dans le cadre du programme de redressement en cours. A noter que la compagnie n’a pas enregistré de bénéfices depuis 2012.



Dans sa note, le dirigeant s’engage à « rendre les licenciements humains » et assure qu’il impliquera « les parties prenantes concernées comme l’exige la loi ».



Le principal syndicat, le Kenya Aviation Workers Union (KAWU) a vivement réagi dans une lettre adressée à sa direction. « Les licenciements ne résoudront pas la maladie financière pérenne à laquelle le transporteur est confronté », peut-on y lire, mettant en cause « la corruption » et « la mauvaise gestion ».