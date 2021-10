Afrique de l’Ouest : la manne financière des tests Covid-19 imposés aux voyageurs

La Covid-19 comme outil de management ?

La porosité de fait des frontières terrestres mais aussi l’ insécurité croissante pourraient expliquer les réticences à les rouvrir et les atermoiements dont font preuve les gouvernants.Dès lors, face à l’insécurité, les voyageurs appartenant à la classe moyenne optent pour la voie aérienne tandis que les plus pauvres traversent discrètement les frontières par voie terrestre sans faire le test Covid-19, sous le regard impuissant des États membres.

La Covid-19, en plus d’offrir des possibilités de collecte de fonds, constitue pour certains États de la zone UEMOA un moyen de convocation de certaines mesures coercitives, notamment à des fins politiques.



Nous avons par exemple observé que, pendant des moments de fortes tensions entre les syndicats et certains gouvernements de la région, le durcissement des mesures barrières contre le Covid-19 a permis de maîtriser et/ou de calmer des situations qui auraient pu aboutir à une remise en cause des pouvoirs politiques en place.



Ce fut notamment le cas dans la gestion des grèves des syndicats des travailleurs au Burkina Faso. De ce point de vue, la crise sanitaire a été utilisée comme un outil de management. Nous pouvons ici reprendre la notion économique d’« effet d’aubaine » pour souligner à la fois cet effet sur l’innovation en Afrique mais aussi sur la gouvernance des populations africaines.









Une mise en perspective avec le financement participatif

Finalement nous traversons depuis 2020 une situation pleine d’apprentissages à la fois en termes de santé publique, de technologies mobilisées, de gouvernance des flux, de financement et d’activité socio-économique.

Les populations devraient pouvoir en tirer des leçons en appliquant en leur sein les modèles développés par les États de la région depuis l’apparition de la pandémie. Ceux-ci ont montré qu’il est possible de mobiliser des fonds importants à travers des petites contributions financières individuelles via des plates-formes robustes et fiables. Tout repose sur le nombre élevé des personnes concernées et mobilisées. Les populations de l’UEMOA devraient s’en inspirer pour, par exemple, renforcer le financement participatif en vue de réaliser des projets stratégiques de résilience.

Seydou Ramdé, Docteur en Sciences de Gestion, Université Aube Nouvelle

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.