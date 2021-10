Agences de voyages Antilles : "notre chiffre d'affaires est proche de zéro"

Nous sortons actuellement du confinement en Martinique. Et nous avons un autre problème, c'est que nous n'avons pas d'offres et surtout pas de vols.Les court et moyen-courriers au départ des Antilles concernent essentiellement des pays en rouge ou orange. Notre lueur d'espoir c'était la reprise de la croisière. Nous allons tout de même essayer de proposer quelques séjours en République Dominicaine, et en Floride avec des départs de la compagnie Royal Caribbean, et nous ferons de la billetterie sur la Métropole... Mais la billetterie nous amène peu de marge.Malheureusement nous n'avons pas la Grèce, les Canaries, ou les Baléares. Et la clientèle n'est pas vraiment au rendez-vous non plus. Nous ne ressentons pas un réel engouement et une vraie demande.Nous sommes déjà sur des marchés restreints. La Martinique c'est 370 000 habitants et la Guadeloupe c'est 400 000 habitants. Et aujourd'hui nous ne pouvons toucher que la clientèle vaccinée soit environ 35% de la population.