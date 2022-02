Agences de voyages : une reprise soutenue et des interrogations...

Le court et moyen-courrier, avec la Grèce, en passant par une Corse toujours très attractive, reste encore plébiscité, mais les pays comme les Etats-unis, la Thaïlande ou encore la République dominicaine remontent fortement dans les ventes.



" Sur la 1ere décade de février 2022, nous sommes à une activité qui approche les 90% de 2019. C'est même un niveau inédit depuis le début de la crise sanitaire.



Nous observons plus de recherches que de réservations pour le moment, " estime Raphaël Torro, le président de Resaneo.



Après un mois de janvier délicat, ne permettant pas de couvrir les charges et avec un réseau intégralement ouvert depuis mai 2021, François Piot observe, lui aussi, ce décalage



" Les agents de voyages sont surchargés de travail, mais seulement de demandes. Ces dernières ne se concrétisent pas toutes, donc le pic d'activité ne se traduit pas toujours dans les ventes, " tempère le PDG de Prêt à Partir.



Cette indécision au moment de réserver s'explique aussi par les deux années passées.



Si un chat échaudé craint l'eau froide, les voyageurs ont été bouillis durant deux ans, avec les stop and go incessants des gouvernements.



" Nous observons que 50% des réservations concernent février et mars, quand le reste se projette sur juillet et août. Sur le court terme, les clients partent aux sports d'hiver et un peu sur des destinations long-courriers, " rapporte Jean Dionnet.



Le PDG d'Univairmer arborait un franc sourire, au moment de livrer ces statistiques.



Lancé dans une quinzaine commerciale, pour booster ses ventes et faire revenir le chaland dans les commerces, le réseau a réalisé un peu plus 1,9 million d'euros de commandes lors de la semaine écoulée, soit 83% de celui réalisé en 2019, sur la même période.