Attention, une crise peut en cacher une autre ! 🔑

Et la menace suivante en découle. En effet, les consommateurs n’en ont cure des soubresauts de la main d'œuvre. Ce n’est pas leur problème et ils ont bien raison.



Faute de les satisfaire, ils pourraient une nouvelle fois se tourner vers les plateformes numériques, bien moins gourmandes en ressources humaines.



Et partant, annuler l’effet constaté de retour de la clientèle internet vers les agences traditionnelles. Il serait dommage de rater occasion de revenir au plus près du désir de rassurance des consommateurs.



C’est un enjeu crucial qui pourrait être réglé en partie par une campagne de communication mais aussi de séduction auprès des demandeurs d’emploi. Bien entendu, cela ne suffira pas.



Il faudra parler à un moment donné de ce qui fâche : la revalorisation des salaires dans un métier exigeant en compétences et formation.



Exigeant mais très mal rémunéré et aux perspectives de carrière et d’évolution quasi nulles. Comme dans l'hôtellerie, il va falloir changer le logiciel si on veut éviter une crise qui va obérer pour longtemps la capacité de rebond du secteur.



J’entends déjà d’ici le chœur des pleureuses : “Avec nos marges ? Impossible !”. Alors il va falloir se retrousser les manches et revaloriser nos produits et nos métiers.



Faire payer au client le travail et le conseil de l’agent de voyages. La période n’a jamais été si propice à des changements de paradigme. Alors, pourquoi ne pas en profiter ? La reprise et la relance sont à ce prix !