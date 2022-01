Ruptures, film documentaire « coup de cœur » du nouveau Festival international du film écologique et social de Cannes, est à ce titre révélateur. Ce film d’Arthur Gosset raconte le parcours de six jeunes diplômés d’écoles de management qui remettent en cause le modèle économique contemporain et aspirent à trouver du sens à leur travail. « Au bout de quelques mois, je réalise que j’étais dans un bullshit job » ; déçue, cette jeune salariée en poste chez un leader américain du secteur de la grande distribution décide alors de démissionner.









C’est une façon pour elle de rejeter le modèle consumériste de l’époque. Les questions environnementales deviennent par exemple de plus en plus prégnantes, comme en témoigne la directrice générale d’Oracle France dans un article des Échos : « Avant, on nous demandait des voitures de fonction diesel, maintenant on nous demande si l’entreprise pollue et ce qu’elle fait pour limiter ses émissions carbone ».

Salarié liquide

Ce phénomène de démissions massives et de remise en cause du pacte économique et social avec les entreprises peut notamment s’analyser à travers le prisme de la société liquide proposé par le sociologue Zygmunt Bauman :



« Une société “moderne liquide” est celle où les conditions dans lesquelles ses membres agissent changent en moins de temps qu’il n’en faut aux modes d’action pour se figer en habitudes et en routine. »



Dans une société où les entreprises gèrent à flux tendus et font l’apologie du changement permanent, les salariés apparaissent de plus en plus isolés les uns des autres, comme nous l’avons montré dans un article co-écrit avec Xavier Philippe à paraître prochainement dans la Revue française de gestion. On pense évidemment au télétravail , mais également au mouvement de fond engendré par la désyndicalisation et la fin des solidarités salariales traditionnelles.