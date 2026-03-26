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Air Algérie commande 10 Boeing 737 MAX 8 pour moderniser sa flotte

Des livraisons prévues entre 2026 et 2027 pour renforcer le réseau et la compétitivité


Air Algérie annonce l’acquisition de 10 appareils Boeing 737 MAX 8 dans le cadre de sa stratégie de modernisation de flotte. Les livraisons débuteront en juillet 2026 avec cinq avions, suivis de cinq autres en 2027, afin de soutenir le développement du réseau et améliorer l’expérience client.


Rédigé par le Vendredi 27 Mars 2026 à 15:11

Air Algérie commande 10 Boeing 737 MAX 8, dans une stratégie globale de modernisation de la flotte - DepositPhotos.com, EvrenKalinbacak
Air Algérie commande 10 Boeing 737 MAX 8, dans une stratégie globale de modernisation de la flotte - DepositPhotos.com, EvrenKalinbacak
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Air Algérie s'apprête à acquérir 10 Boeing 737 MAX 8 dans le cadre du plan de développement du transport aérien civil mis en œuvre par les autorités algériennes.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation de la flotte, avec pour objectifs le renforcement du réseau, l’amélioration du confort à bord et l’optimisation de l’expérience client.

Le groupe entend ainsi adapter ses capacités aux évolutions du marché, tant sur le plan national qu’international.

Des livraisons échelonnées pour soutenir la croissance

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Le programme de livraison prévoit la réception de cinq appareils à partir de juillet 2026, tandis que les cinq autres seront livrés courant 2027.

Avec cette hausse de la flotte, Air Algérie réaffirme par ailleurs sa "volonté de poursuivre ses efforts de développement et de modernisation afin d’améliorer sa performance opérationnelle et répondre aux attentes de ses clients".

A lire aussi : Air Algérie : exit le français, les billets d'avion seront en arabe et en anglais !

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Tags : air algerie
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