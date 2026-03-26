Air Algérie commande 10 Boeing 737 MAX 8 pour moderniser sa flotte

Air Algérie commande 10 Boeing 737 MAX 8, dans une stratégie globale de modernisation de la flotte - DepositPhotos.com, EvrenKalinbacak
Air Algérie s'apprête à acquérir 10 Boeing 737 MAX 8 dans le cadre du plan de développement du transport aérien civil mis en œuvre par les autorités algériennes.
Cette opération s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation de la flotte, avec pour objectifs le renforcement du réseau, l’amélioration du confort à bord et l’optimisation de l’expérience client.
Le groupe entend ainsi adapter ses capacités aux évolutions du marché, tant sur le plan national qu’international.
Cette opération s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation de la flotte, avec pour objectifs le renforcement du réseau, l’amélioration du confort à bord et l’optimisation de l’expérience client.
Le groupe entend ainsi adapter ses capacités aux évolutions du marché, tant sur le plan national qu’international.
Des livraisons échelonnées pour soutenir la croissance
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Le programme de livraison prévoit la réception de cinq appareils à partir de juillet 2026, tandis que les cinq autres seront livrés courant 2027.
Avec cette hausse de la flotte, Air Algérie réaffirme par ailleurs sa "volonté de poursuivre ses efforts de développement et de modernisation afin d’améliorer sa performance opérationnelle et répondre aux attentes de ses clients".
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