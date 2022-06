Vols vers l'Algérie : les compagnies renforcent leur programme

Cet été, Air France enrichit son offre sur le moyen-courrier avec des fréquences de vols supplémentaires vers l’Algérie. Les vols vers l'Algérie seront notamment renforcés vers Alger et Oran



Pendant la période estivale, la compagnie assurera donc jusqu’à 48 vols par semaine sur les liaisons suivantes :



Vers l’aéroport Houari Boumediene – International (Alger, Algérie) :

• Depuis Paris-Charles de Gaulle : jusqu’à 19 vols par semaine, du lundi au dimanche,

• Depuis Paris-Orly : jusqu’à 14 vols par semaine, du lundi au dimanche,

• Depuis Marseille : jusqu’à 5 vols par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches.

• Depuis Toulouse : jusqu’à 2 vols par semaine, les mardis et dimanches.



Vers l’aéroport d'Oran Ahmed Ben Bella (Oran, Algérie) :

• Depuis Paris-Charles de Gaulle : jusqu’à 5 vols par semaine, les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches,

• Depuis Toulouse : jusqu’à 3 vols par semaine, les mardis, vendredis et dimanches.



L’augmentation de l’offre d’Air France s’effectuera en 2 temps : la compagnie assurera tout d’abord jusqu’à 29 vols par semaine à compter du lundi 13 juin 2022 (au lieu de 20 actuellement), puis 48 vols par semaine à partir du lundi 04 juillet 2022.