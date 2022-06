ASL Airlines France se renforce sur l'Algérie

« À l'approche de l'été et avec une situation sanitaire qui s'améliore depuis plusieurs mois, les autorités françaises et algériennes ont souhaité ouvrir plus de vols entre les deux pays. C'est une décision favorable, tant pour les passagers que pour les compagnies aériennes.



ASL Airlines France propose ainsi à partir d'aujourd'hui un programme de vols plus dense, avec plus de fréquences sur les grands axes déjà desservis ces derniers mois, et la réouverture de liaisons comme Paris/Bejaia ou Paris/Annaba qui s'étaient arrêtées avec la crise sanitaire.



Tous nos passagers vont pouvoir organiser leurs voyages de l'été, avec plus de choix et plus de billets disponibles. C'est une très bonne nouvelle ! » commente Éric Vincent, directeur commercial et du programme.