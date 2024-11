Air Algérie fait-elle son "beurre" sur le dos des agences ?

Les agences dénoncent le changement brutal de comportement de la compagnie concernant le "Churning".



Elle applique des ADM, c'est à dire des sanctions à l'encontre des distributeurs qui posent des options successives. Généralement les compagnies n'aiment pas ce genre de pratique, mais rares sont celles à passer à la facturation.



Jusqu'il y a peu, Air Algérie était tolérante sur la question. Puis soudainement, elle a fait volte-face et décidé de sanctionner, sans avertir, tout en remontant relativement loin dans les dates des réservations.



Aucune explication pour l'instant sur ce revirement brutal.



En 2023, la politique commerciale du transporteur a changé. Il a décidé de sanctionner tout churning : consistant à annuler et rééditer plus de 3 fois une même réservation.



Auparavant aucun chiffre n'avait été communiqué.