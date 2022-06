Montpellier : Air Algérie rouvre ses lignes vers Alger et Oran

Pour ce qui est du programme de vols, il reprendra le mercredi 29 juin et courra jusqu’à la fin de la saison aéronautique estivale (soit le 29 octobre, veille du jour où l’on repassera à l’horaire et donc à la saison d’hiver).



Les deux lignes seront assurées deux fois par semaine et aux mêmes jours (mercredi et vendredi). Cela vient en complément des vols opérés par Transavia vers Alger depuis septembre 2021.



Les vols d’Air Algérie seront opérés en Boeing 737-600 en version « classe économique » de 102 sièges.