Air Antilles et Air Guyane adhérent au SCARA

Le Gouvernement vient d'annoncer qu'il aiderait aussi les compagnies aériennes «autres» qu'Air France.



"Le SCARA a été la seule organisation professionnelle à demander la prise en compte des compagnies aériennes hors groupe Air France, qui étaient les grandes oubliées de la politique de soutien du gouvernement, afin notamment de respecter le principe de libre concurrence."



Le Syndicat a demandé la mise en place d'un fonds d'urgence d'un milliard d'euros pour aider les compagnies aériennes françaises à passer la crise et à se restructurer.



Dans une vision à plus long terme, le SCARA formulé des propositions pour un soutien efficace de l'État au transport aérien dans la sortie de crise du Covid-19 et a détaillé une série de mesures à court terme simples et efficaces et des mesures structurelles pour accompagner la sortie de crise et éviter la disparition de nombreuses compagnies aériennes françaises.



En 2019, les actions de l'organisation ont conduit à la baisse des redevances des ADP et de Nice et sur les taux d'appel de la CRPN etpermis de faire économiser à l'ensemble des compagnies aériennes française plus de 60 millions d'euros par an à compter de 2019.