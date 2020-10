Air Astana dévoile son plan de vol pour l’hiver 2020-2021

Air Astana continue d'opérer des vols internationaux durant la saison hiver 2020-2021, avec quelques changements.



Ainsi, depuis le 21 octobre 2020, conformément aux directives du ministère de la Santé de la République du Kazakhstan, la compagnie aérienne a réduit le nombre de vols vers l’Allemagne, les Émirats arabes unis, la Turquie et l'Ukraine.



La fréquence hebdomadaire des vols vers Francfort est passée de 6 à 4 vols, vers Dubaï de 12 à 8 vols, vers Istanbul de 16 à 12 vols et vers Kiev de 3 à 1 vol.



Depuis la France (Paris, Nice, Marseille, Toulouse et Lyon), des connexions optimisées sont proposées en collaboration avec Lufthansa afin de rejoindre facilement le Kazakhstan.



Dans le même temps, Air Astana a l'intention de proposer des vols charter vers Sharm-El-Sheikh et les Maldives.



Les horaires des vols domestiques restent inchangés.