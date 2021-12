Air Caraïbes : Jean-Louis le Hen, nouveau Responsable Europe Marché Loisir

Il aura pour mission le développement des marchés BtoB sur le segment Loisir de l’ensemble du marché européen. Le segment Loisir comprend les Tours Opérateurs, les Groupistes, les OTAs et les consolidateurs.



Jean-Louis le Hen, 43 ans, a une grande expertise du transport aérien et de sa commercialisation : il a auparavant travaillé chez Aéroports de Paris, Corsair, Air Madagascar et au sein du Cercle des Vacances.



Il occupait, depuis 2018, le poste de responsable grands comptes Tour-Opérateurs au sein du pôle loisirs de la direction commerciale Europe d’Air Caraïbes. Jean-Louis le Hen aura également pour mission d’animer et manager une équipe technico-commerciale dédiée placée sous sa responsabilité.



Il reportera à Edmond Richard, Directeur Général délégué d’Air Caraïbes.