Air Caraïbes : Julien Ballout nommé directeur e-commerce

Air Caraïbes annonce la nomination de. Il fera partie du Comité de Direction de la compagnie et exercera ses nouvelles fonctions à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), siège de la compagnie depuis 2020. Julien Ballout a pris la direction du pôle digital d’Air Caraïbes depuis le 4 juillet 2022, après plus de 10 ans d’expertise dans le digital dont cinq dans l'aérien. Il a 33 ans et est diplômé d’un Master 2 en Communication et Marketing de l’Université Paris Dauphine.Il a commencé sa carrière en tant que Campaign Manager chezen 2012, avant de rejoindreen tant que Chef de projet fonctionnel e-commerce en 2015. En 2018, Il rejoint, dans un premier temps en tant que Consultant senior e-commerce. Il est ensuite nommé Responsable projets e-commerce en 2019, puis rejoint le poste de Responsable Digital Factory en 2021.Il rapporte directement à la Direction Générale de la compagnie.