Air France : Rafael Bence nommé responsable commercial Marchés Loisirs

Cette réorganisation vise à rassembler l'intégralité des agences loisirs sous un même toit

"L'objectif est de créer une approche plus efficace et plus cohérente en optimisant les processus et en améliorant la coordination entre ces différents segments.



En réunissant toutes ces équipes, nous pourrons mieux servir nos partenaires et clients, tout en renforçant notre position sur le marché du tourisme de loisirs en France

Air France vient de nommer Rafael Bence au poste de, un nouveau département issu de la fusion des équipes en charge des agences en ligne et de celles qui gèrent les tour-opérateurs, les croisiéristes et les groupes.", nous précise un porte-parole d'Air France, expliquant que cette étape stratégique témoigne de la volonté de la compagnie de".