Air France propose une nouvelle option payante en classe... Economy

Le succès du modèle économique des compagnies low cost se répand aux legacy carrier (ou transporteur historique en français).Depuis quelques années, Ryanair et ses concurrentes demandent aux voyageurs de payer leurs sièges, s'ils ne veulent pas une attribution aléatoire. Le 11 février 2025 a marqué un tournant, pour Air France, puisqueEt cette segmentation de l'offre ne s'arrête pas là, elle est de plus en plus exacerbée.