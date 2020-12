Air France : la liaison Bordeaux - Paris Orly est désormais assurée... en train

Air France qui a mis en place le service « Train + Air » (anciennement TGV Air) depuis 25 ans propose depuis ce 15 décembre 2020 des trajets entre la gare de Bordeaux Saint-Jean et l’aéroport de Paris-Orly.



Cette liaison permet "des correspondances sur l’ensemble du réseau international d’Air France au départ de l’aéroport parisien, et notamment vers les destinations ultramarines (Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis de La Réunion). " précise Air France dans son communiqué.



Les clients voyageront en train de Bordeaux à Massy TGV, avant d’être transférés à Paris-Orly par un service de taxi.



5 départs quotidiens seront assurés au départ de Bordeaux Saint-Jean et 4 au départ de Massy TGV (Au départ de Bordeaux Saint-Jean : 05h59, 08h04, 08h59, 12h59, 15h59 / au départ de Massy TGV : 09h14, 17h13, 19h14, 20h56.)



Air France et la SNCF travaillent actuellement au déploiement du produit Train + Air sur d’autres axes précise encore la compagnie.



Vincent Etchebehere, Directeur Développement Durable et Nouvelles Mobilités a déclaré : « L’intermodalité est au cœur de la feuille de route d’Air France en matière de développement durable et nous sommes heureux de travailler à son développement aux côtés des équipes de la SNCF.



Air France s’est engagée à réduire de 50% ses émissions de CO2 sur le réseau domestique d’ici à 2024, avec notamment la fermeture des liaisons au départ d’Orly pour lesquelles une alternative ferroviaire est disponible en moins de 2h30. Le déploiement du service Train + Air sur l’axe Paris-Bordeaux permettra de tenir cet engagement tout en préservant la possibilité d’effectuer des correspondances vers la France et le Monde ».