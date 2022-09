Air France : une hausse des salaires pour acheter la paix sociale ?

Globalement le 2e trimestre 2022 a été bon et le 3e sera assurément très bon. Sauf que le sujet le plus important est le bilan de l'entreprise et il n'est pas exceptionnel,

Nous n'avons pas le choix,

Alors que la situation à court terme semble pacifiée, la compagnie nationale va devoir aussi se pencher sur sa pérennité à plus ou moins long terme.La saison estivale ne permettra pas un désendettement massif, pour éponger les milliards accordés par l'Etat durant la pandémie." explique le représentant du SNPL.Les capitaux propres vont devoir être drastiquement remusclés et assez rapidement, car le transporteur n'est pas dans les clous. Air France devra inévitablement réduire et rembourser sa dette. " affirme le président du bureau Air France - Transavia du SNPL.Les dernières opérations ont permis à l'Etat de monter au capital, mais aussi de faire entrer la CMA-CGM.La compagnie maritime d'affrètement a pris 9% du capital, mais ne pourra pas aller beaucoup plus loin, sa marge de manoeuvre est volontairement limitée sur sa capacité de prise de de participation.Pour le moment rien ne fuite, mais le transporteur devra avoir les moyens de ses ambitions qui sont importantes. Suivez mon regard du côté du Portugal.