Air Transat : programme de vols été vers le Canada et les États-Unis

Air Transat proposera au plus fort de la saison 54 vols directs par semaine au départ de la France vers le Canada. En parallèle, elle développe son offre de vols domestiques et de correspondances vers les États-Unis.

Rédigé par Air Transat le Lundi 2 Janvier 2023

Le Canada encore et encore



Nombre de vols hebdomadaires directs prévus vers le Canada au plus fort de la saison :



Au départ de Vers

Montréal Vers

Québec Vers

Toronto BÂLE-MULHOUSE 2 BORDEAUX 5 LYON 5 MARSEILLE 6 NANTES 4 NICE 3 PARIS 14 3 7 TOULOUSE 5



Départs de 18 villes françaises et de Bruxelles avec TRAIN + AIR

Air Transat, en partenariat avec TGV InOui, offre la possibilité de combiner un voyage en TGV au départ de 18 villes françaises et de Bruxelles vers Paris avec un vol pour le Canada. Le gros avantage : le passager bénéficie d’une protection en cas de retard d’un train ou d’un vol. Une seule réservation, un seul tarif, aucun souci !



Encore plus de vols domestiques

Fort de la réponse des consommateurs pour les voyages à l’intérieur des frontières canadiennes, Air Transat proposera encore l’été prochain de nombreux vols domestiques au départ de Montréal et Toronto. Les passagers en provenance de la France pourront ainsi profiter de correspondances au départ de Montréal vers les villes de Québec, Toronto, Calgary ou encore Vancouver.



« L'été 2022 a dépassé nos espérances avec une reprise de la demande plus forte que ce que nous avions osé espérer. Notre programme de vols pour l'été 2023 permettra donc de mieux répondre aux besoins des voyageurs quelle que soit la destination ou la nature de leurs déplacements. L'utilisation plus efficiente de nos appareils nous permet d'augmenter nos fréquences au départ de plusieurs villes de province et de retrouver une capacité presque similaire à celle que nous avions avant la pandémie, voire de la dépasser sur certaines routes » souligne Cyril Cousin, Directeur France & Benelux de la compagnie.

Direction la Floride et la Californie avec Air Transat Au départ de Montréal, Air Transat proposera au total 15 vols directs par semaine vers les États-Unis. Certains de ces vols offriront aux passagers la possibilité de voyager avec Air Transat au départ de la France vers les États-Unis, avec une correspondance à Montréal.



Au programme : du côté de la Floride, Fort Lauderdale, la « Venise de l’Amérique » pour parcourir ses canaux et lézarder sur les plages de sable fin, Orlando pour ses nombreux parcs d’attractions ou encore Miami, son esprit festif, ses bâtiments arts déco ou sa proximité avec les sauvages Everglades…de quoi adopter le sunshine state of mind !



Côté Californie, ce sont les villes de San Francisco et Los Angeles qui seront dorénavant accessibles avec Air Transat (via Montréal). Que ce soit pour ses grands espaces (pas moins de 5 parcs nationaux), son célèbre littoral, ses spots de surf (une culture à part entière), ses quartiers urbains mondialement connus comme Union Square et Sunset Strip ou encore les célèbres Universal Studios à Hollywood, la Californie offre de quoi combler toutes les envies de voyages !

Airbus A321neoLR : une flotte plus responsable



La flotte d’Air Transat est aujourd’hui principalement constituée d’appareils A321neoLR, le tout premier gros porteur monocouloir. Cet appareil permet de réduire le coût par siège de manière significative et donc de proposer des la meilleure offre qualité/prix. Cet appareil cadre aussi parfaitement avec les efforts soutenus d’Air Transat en matière de tourisme responsable car ses moteurs dernière génération consomment moins de carburant, produisent moins de bruit et génèrent moins de gaz à effet de serre que tout autre appareil de cette catégorie. Son rayon d’action permet à Air Transat de réaliser 80% de ses vols entre l’Europe et le Canada.



Rappelons qu’Air Transat a été le premier transporteur nord-américain à se doter des Airbus A321neoLR.



👉 Découvrir cet appareil en images Le processus de renouvellement et d'uniformisation de la flotte d'Air Transat a été entamé en 2017, date à laquelle la compagnie a commencé à se séparer de ses anciens Airbus A310 ainsi que des quelques Boeing qu'elle comptait. Cette nouvelle flotte, dorénavant 100% Airbus procure à la compagnie beaucoup d'agilité. C'est un atout important pour l'ensemble de ses opérations, notamment pour la gestion de la qualification de ses pilotes et l'optimisation de ses routes, tout est beaucoup plus simple.

