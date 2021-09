AirportKeeper : la digitalisation part à la conquête des aéroports régionaux

" Cette solution complète de gestion des opérations Airside (côté piste) et de collaboration au sein des équipes possède une interface ergonomique, simple, efficace et économique.



AirportKeeper offre, sur une plateforme unique, un suivi en temps réel des vols, donne un accès à l'information et facilite la communication, de manière mobile pour tous les acteurs aéroportuaires, " confie Laurent Nicolas, directeur de la Business-Unit Aircraft Transport Industry d’Innov’ATM.



Privés de financement, en raison de la crise, de nombreux aéroports régionaux ne peuvent plus investir dans la technologie.



Pour les soutenir, AirportKeeper propose une période d’expérimentation, sans installation et sans engagement, allant jusqu’à 1 mois d’utilisation gratuite des fonctionnalités de la plateforme.