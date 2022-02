Alexandre Delvallez (Réunir) : "Nous voulons être totalement connectés à l’industrie touristique"🔑

TourMaG - Comment fonctionne cette centrale ?



Alexandre Delvallez : C’est d’abord un point de passage. Quand le client a trouvé le partenaire local qui peut répondre à son besoin, le lien direct est établi entre les deux. Saybus n’intervient pas sur un périmètre local qui correspond au territoire d’activité d’un adhérent. Nous pouvons suivre le dossier que s’il y a un besoin de coordination.



Nous ne voulons surtout pas intervenir comme un broker car nous attachons beaucoup d’importance à la relation humaine qui va s’établir, voire se pérenniser, entre un client et son prestataire, membre du réseau.



TourMaG - Et pour les marchés qui dépassent le local ?



Alexandre Delvallez : C’est la centrale qui assure l’interface en collectant les devis des adhérents qui répondent à la partie qu’ils peuvent traiter. Nous sollicitons aussi des non-membres quand le marché concerne des « zones blanches » où nous n’avons pas d’adhérents, et nous bâtissons la proposition finale au plus juste prix.



TourMaG - N’y a-t-il aucune tension commerciale entre deux adhérents implantés sur la même zone ?



Alexandre Delvallez : Non pas vraiment et pour plusieurs raisons. La première est que tous les membres se connaissent et que le message de la complémentarité avant la rivalité est bien passé.



La seconde, plus efficace, est que depuis quelques années – et même en ce moment pour des raisons plus conjoncturelles – il y a plutôt un déficit de disponibilité des véhicules et du personnel. Le volume de la centrale Saybus était en constante augmentation depuis 2018, avec un coup d’arrêt provoqué par la crise sanitaire.



A chaque libéralisation des contraintes, on constate un effet immédiat sur les sollicitations à la centrale, auxquelles nous avons beaucoup plus de mal à répondre.