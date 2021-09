Algérie : ASL Airlines France met en place 7 vols hebdos Paris - Alger

« Durant toute la durée des restrictions de voyages liées à la pandémie, ASL Airlines France a maintenu un lien fort avec l'Algérie ; depuis le mois de mai 2020 nous avons assuré des vols de retour spéciaux au départ d'Algérie vers la France.



Avec l'ouverture des autorisations de vols entre les deux pays nous sommes très heureux de pouvoir élargir notre offre et de recommencer à proposer des vols commerciaux, y compris au départ de Lyon et Lille.



Nous espérons pouvoir prochainement mettre en place la totalité de notre programme pour redonner à notre fidèle clientèle toutes les solutions de voyages entre les capitales et les régions des deux pays, qu'elle attend depuis un an et demi ! » déclare Éric Vincent, Directeur commercial et du Programme d'ASL Airlines France.