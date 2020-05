Allemagne : l'édition 2020 du GMT va devenir un événement virtuel

Pour Petra Hedorfer, Présidente de l'ONAT, « Cette année, nous maintenons le GTM sous forme d’événement virtuel afin de consolider et d’élargir les interactions entre nos partenaires touristiques allemands et les acheteurs internationaux.



Cet événement sera également pour nous l’occasion d’amorcer la reprise du secteur touristique ainsi que de poser les jalons du prochain GTM en 2021. »



Till Palme, Directeur de l’ONAT en France indique que « Ce GTM virtuel est une grande première pour nous et nous nous en réjouissons. C’est aussi l’occasion pour nous d’accueillir et de rencontrer toujours plus d’acheteurs français et de préparer ensemble le tourisme de demain mais aussi le prochain GTM qui se tiendra du 25 au 27 avril 2021 dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. »