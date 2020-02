Alpes-de-Haute-Provence : la montagne en fête... gourmande et colorée ! Montclar et Le Grand Puy sous le signe de la couleur et de la bonne humeur

Les deux stations des Alpes-de-Haute-Provence, Montclar et Le Grand Puy, s'apprêtent à passer un mois de mars riche en événements et en bonne humeur.... Mais chacune à sa façon ! Du côté du Grand Puy, fun, ski et couleurs seront les maîtres mots. Du côté de Montclar, ce sont les papilles des visiteurs qui seront chouchoutées par les chefs des restaurants de la station. Ils mettent les petits plats dans les grands et proposent un événement « MONTCLAR LA GOURMANDE » le samedi 7 mars 2020.

Le samedi 7 mars 2020, Le Grand Puy invite petits et grands à vivre une glisse à ski inédite : la COLOR SKI !



Durant la descente, les skieurs seront « arrosés » 3 fois de peinture 100% biodégradable et seront accueillis en musique !



Du côté de Montclar, ce sont les papilles des visiteurs qui seront chouchoutées par les chefs des restaurants de la station. Ils mettent les petits plats dans les grands et proposent un événement « MONTCLAR LA GOURMANDE » le samedi 7 mars.



Au programme : marché de producteurs locaux, découverte aux produits du terroir provençal, concert du groupe RNF, et surtout des menus « locavore » préparés par les meilleurs chefs du territoire !

LA COLOR SKI AU GRAND PUY - SAMEDI 7 MARS 2020 A 13H30



La « Color Ski » est LA course fun et colorée, accessible à tous, qui débarque pour la première fois dans la station du Grand Puy ! Au programme de la journée : Du FUN, du SKI, de la COULEUR, de la MUSIQUE et de l'INÉDIT...



Les skieurs sont invités à 1400 mètres d'altitude encadrés par le club Next Step Digne-les-Bains, animation fitness collective pour un échauffement en musique.



Une fois bien motivés, c'est parti pour le départ de la course !



Le but ? Dévaler la piste en passant par 3 zones d'explosions de couleurs pour une arrivée festive et colorée en front de neige en musique, accompagné par Dj Pipo !



Une dernière information importante : la poudre colorante utilisée est 100% biodégradable et inoffensive pour l'homme comme pour l'environnement, elle est composée d'amidon de maïs et de colorants alimentaires et est fabriquée en France.



INFOS : Sur inscriptions aux caisses des remontées mécaniques de la station du Grand Puy- Seyne les Alpes (04140) / Vallée de la Blanche Serre Ponçon.

Forfait de ski obligatoire pour participer à la COLOR SKI du Grand Puy / Location, restauration sur place.



Infos/resa : 04.92.35.04.08



Tarif hébergement exceptionnel 57€/nuit pour les participants aux Chalets du Grand Puy !

Réservations 04 92 62 12 86

MONTCLAR, LA GOURMANDE - SAMEDI 7 MARS L'événement gastronomique et convivial du début de l'année dans la station de Montclar ! « Montclar, la Gourmande », c'est une journée dédiée à la découverte des produits du terroir, au partage, et surtout à la bonne humeur !



Le midi et le soir, les chefs les plus réputés de la région ont répondu présents à l'invitation de cette journée du 7 mars et proposeront des menus « Locavore » spécialement conçus pour cette journée culinaire, à prix attractif, soit 29 ou 30 euros le menu (entrée, plat, dessert) ! À partir de 15h, ce sera au tour des producteurs locaux de faire briller le savoir-faire provençal avec un marché qui leur sera dédié !



PROGRAMME :



- Midi et soir : menus « locavore » à découvrir dans les tables gourmandes partenaires

30 euros le menu par personne : entrée, plat, dessert au Clos Madarin et aux Alisiers, 29 euros par personne pour La Table de L'Adoux



- 15h-20h : marché de producteurs locaux

- 17h30 : Concert avec le groupe RNF sur la place de la station



TABLES GOURMANDES PARTENAIRES :



- La Table de l'Adoux avec le chef Alain Quièvre

- Les Alisiers avec le chef Christophe Israël

- Le Clos Madarin avec le chef Bruno Savornin

PRÉSENTATION DES TABLES GOURMANDES Bruno Savornin (Le Clos Madarin) : Propose des plats d'origine locale et d'ailleurs, mais toujours empreinte de la cuisine traditionnelle montagnarde.



Très attaché au territoire montagnard, ce maître restaurateur utilise des produits locaux et bio provenant de la région et s'inspire de ses nombreux voyages pour proposer des plats aussi gourmands qu'originaux.



Situé au cœur de la station Montclar les 2 vallées, Le Clos Madarin vous accueille dans une ambiance chaleureuse, après votre journée de ski.

Alain Quièvre (La Table de l'Adoux) : apporte une attention particulière à la qualité des produits cuisinés, à leur origine et à la saisonnalité.



En cours de labélisation "Quatre saisons" par Cap France il ajoute à tout cela la notion de produits de saison à faible impact carbone.



Simplicité et d'authenticité, les produits du terroir sont mis à l'honneur : épaule d'agneau en tapenade et gratin de ravioles, fondue aux cèpes, caillette de pays aux pommes, cœur coulant de tatin au caramel beurre salé, soupe d'abricot et son sablé menthe fraîche.

Christophe Israël (Les Alisiers) : nombreux sont ses fidèles clients qui parcourent la région pour déguster ses recettes uniques.



Passionné, Christophe se plaît à revisiter les recettes traditionnelles avec les produits de son terroir, qu'il va choisir personnellement parmi les producteurs locaux.



Brebis de Selonnet, Petit épeautre de La Garde, Jus de Pommes de Théus, Miel de Seyne les Alpes... c'est la qualité de chacun de ces ingrédients qui rend unique chaque création du Chef.

