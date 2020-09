Amelia International vous invite à l'inauguration du vol Clermont-Ferrand-Paris Orly

Amelia International exploitera la ligne Clermont-Ferrand-Paris Orly dès ce lundi 14 septembre. (LIRE) A l’occasion de cette inauguration, une couverture médiatique est prévue aux aéroports de Paris Orly et Clermont-Ferrand afin de donner de la visibilité à la ligne et recueillir les impressions des premiers passagers.Un petit-déjeuner sera également organisé à l'aéroport de Clermont-Ferrand.Les acteurs politiques et industriels de la région sont également conviés. Voici le déroulé de la journée :Contact et réservation :Responsable Développement Commercial