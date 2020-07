Amex GBT, Marco Polo : à quoi ressemblera le voyage d'affaires demain ?

" Les gens se sont habitués à Zoom, ils vont poursuivre sur ce genre d'outil. Il y aura encore plus d'utilisation d'internet, des téléphones.



Nous devons continuer à investir à ce niveau, " confie le patron American Express GBT – France. La pandémie n'a pas créé de révolution, mais une accélération des tendances actuelles.



A l'image des politiques RSE ou encore du développement durable, dans lesquelles les agences de voyages devront investir.



Pourtant depuis le début de l'année, la problématique a été reléguée dans les médias, avec le retour en grâce du plastique à usage unique et de l'automobile.



" Je l'ai entendu systématiquement dans la bouche de mes clients. L'impératif développement durable est toujours là et le restera, " croit savoir Julien Kauffmann.



Dans un monde anxieux faisant face à des enjeux sociétaux immenses et avec l'épée de Damoclès sanitaire menaçant au-dessus de nos têtes, le rôle de l'agent doit évoluer.



Il devra nécessairement devenir un tiers de confiance entre le business traveler et ses déplacements, il doit se montrer proactif pour rassurer et délivrer les informations à destination.



Une idée qui sied au P-DG d'American Express GBT – France.



" Le rôle va changer, car la responsabilité va s’accroître au niveau de la sécurité des voyageurs et il sera nécessaire d'adopter des politiques voyages plus dynamique. "



Pendant que le gouvernement adapte son plan d'action pour affronter éventuellement une deuxième vague, le tourisme qu'il soit d'affaires ou non devrait s'accommoder en temps réel aux besoins des voyageurs.



" La crise va affirmer le rôle des TMC, il sera à notre charge d'être à la hauteur de cette attente, " conclut Julien Kauffmann, le P-DG d'American Express GBT – France.