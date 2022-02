Amiens monte sur le podium européen des Meilleures Destinations 2022

Sur le site European Best Destinations , Amiens a recueilli, dépassée par la lauréate Ljublijana, capitale de la Slovénie, et Marbella, station huppée de la Costa del Sol espagnole.Mais elle peut se vanter d’avoir battu Londres, Istanbul ou Prague et surtout d’être arrivée en tête des votes chinois… ce qui peut augurer de futures visites avec l’ouverture espérée des frontières asiatiques.European Best Destinations a pour vocation, désintéressée, depuis 2009, de promouvoir à l’international un éventail de métropoles touristiques.Le concours annuel vise à faire parler des candidats retenus initialement par un jury international et à développer la notoriété sur les réseaux sociaux du monde entier.