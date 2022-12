Dans quelles villes y a-t-il un déficit d'agences de voyages ?

L’activité agence de voyages ne franchit pas la barre du Top 10 sur la France entière, mais elle fait son apparition en tête du classement dans deux villes. On peut y voir le signe d’une faiblesse de la présence de professionnels du voyage tant à Amiens qu’au Havre.



Notre étude révèle que Amiens est la meilleure ville de France pour ouvrir un commerce de proximité. L’indice global se rapportant à la ville est de 5,53, ce qui la place en tête des villes où la demande est la plus forte et l'offre la plus faible dans toutes les niches commerciales que nous avons analysées.



Créer une agence de voyage apparaît comme une brillante opportunité pour les personnes souhaitant entreprendre dans la ville picarde. En effet, il est aujourd’hui facile d’organiser son voyage seul grâce à la multitude de plateformes présentes en ligne, et les agences de voyage physiques se font de plus en plus rares.



Si toutefois vous souhaitez entreprendre dans ce secteur, optez pour un service différent de la concurrence, proposez des voyages à thèmes ou originaux sortant de l’ordinaire et qui ne pourront pas être organisés en ligne ou sans l’aide d’une agence.



Les autres secteurs présentant un score prometteur en termes d'offre et de demande sont les librairies et les services de traiteur, qui obtiennent respectivement 8,55 et 8,51.