Anjou tourisme : un grand jeu-concours pour booster les résas

« ce jeu-concours fait partie du plan de soutien que nous déployons pour le secteur du tourisme.Il s’agit de favoriser la reprise d’activité en apportant une aide directe aux hébergeurs, restaurateurs et sites de visites et en valorisant ces professionnels du tourisme qui ont besoin de retravailler.L’objectif est également d’inciter les habitants et la clientèle régionale à choisir l’Anjou pour leurs prochaines sorties, séjours et vacances.Cette action doit pouvoir stimuler l'arrière-saison touristique jusqu'à la fin de l’année afin de rattraper une partie de l’activité perdue lors du confinement ». précise, directrice d’Anjou Tourisme.Ce jeu-concours s’adresse à tous. Plus de 1000 bons cadeaux de loisirs et vacances sont à gagner : séjours en gîte ou camping, séjours en hôtel ou chambre d’hôtes, repas dans un restaurant et Pass « tribu » dans un site de visite ou une activité de loisirs.Contact : https://www.anjou-operation-solidarite