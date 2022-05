Antoine Richard (ATR) : sur le carbone "il s'agit juste d'y aller, de se lancer"

"ça tombe bien que ce soit toi à ce moment-là"

Le climat c'est un gros sujet, on a fait un vrai pas, on est crédible mais sortons du mono-sujet "climat". label ATR . Il y a aussi des critères sociaux et économiques, qui couvre tout ce qu'est le développement durable. On parle aussi de relation client, de sensibilisation des voyageurs.Ça passe, par exemple par les fiches destination qu'on est en train de mettre en place. L'idée, c'est de prolonger la charte éthique en allant plus vers les questions concernant les populations locales. On a déjà fait la Tanzanie, 15 autres vont arriver d'ici l'été et il y en aura 50 avant la fin de l'année. En deux versions : l'une pour les pros, détaillée, et l'autre plus généraliste et grand public.Je suis à 200% d'accord avec le constat de Julien. Il était important que les choses soient claires à propos du climat, et s'engager concrètement sur la question du carbone. Et en effet, après s'être concentrés sur ce critère primordial ces dernières années,. S'intéresser un peu plus aux autres impacts, pour aller vers des solutions plus globales.C'est un hasard, oui ! Même si je ne crois pas au hasard, mais ça n'était pas décidé en tout cas ! C'est vrai que j'arrive au bon moment. Plusieurs personnes m'ont fait la remarque :... Il faut croire que je suis le bon bonhomme au bon moment, en toute modestie (rire) Disons plutôt que je représente le bon TO au bon moment !La question sociale est le cœur de Double Sens, on a une expérience et une connaissance à apporter sur ces sujets. Je n'en ai pas parlé avec Vincent, mais je dois avouer que c'est à Granville, sur ces problématiques locales que l'idée a germé au fond de moi, j'ai envie de porter ce sujet-là.