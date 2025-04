Appels d’offres dans l’événementiel : les clients prêts à changer les règles du jeu

« Il existe aujourd’hui une vraie prise de conscience chez les annonceurs : les appels d’offres systématiques représentent un coût non seulement pour les agences, mais aussi en temps et en énergie pour eux-mêmes. »

Parmi les enseignements majeurs de l’étude,, et non par réelle nécessité stratégique.Une mécanique qui, selon Michel Rivet, vice-président de LÉVÉNEMENT en charge de l'écosystème, mérite d’être remise à plat.Le coût d’un appel d’offres pour une agence n’est plus ignoré :Cette prise de conscience ouvre la voie à, et pourquoi pas,