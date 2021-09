Après un bel été, Costa Croisières se prépare pour la saison automne-hiver

Un véritable événement pour le service commercial de Costa France, qui pourra le présenter à ses partenaires et à la presse

Nous enrichirons également cette opération avec un programme de visites des navires et d'éductours en octobre et novembre pour faire découvrir les Costa Smeralda et Firenze

Mais quels sont ces plans ?Tout d'abordqui démarre dès ce lundi et jusqu'au 27 septembre prochain.Le croisiériste y proposesur les tarifs basiques, pour les croisières de l’automne/hiver vers un choix varié de destinations en Méditerranée, dans les Caraïbes et à Dubaï et aux Emirats.Le Groupe espère également pouvoir inciter les partenaires à utiliser au maximumParmi les croisières proposées figurent celles à bord des deux navires "nouvelle génération" de l'armateur :Mais aussi le tout nouveauqui, après une saison autour de l’Italie, débutera ses croisières(Barcelone, Ibiza, Naples, Civitavecchia et Savone).", se réjouit Frédéric Saint-Paul, directeur des ventes France pour Costa Croisières.Le Firenze mettra ensuite le cap vers Dubaï et les Emirats, pour des itinéraires d'une semaine combinant Abu Dhabi, Muscat, Doha et une visite de l’EXPO Dubaï 2020.Cette opération commerciale est assortie d’une campagne radio et d’un soutien marketing et ventes pour les agences de voyages, à savoir un tour de France assuré par l’équipe commerciale de Costa,Ainsi que des kits dédiés à cette campagne (communications, visuels et bannières pour les réseaux sociaux, affichages et folders dédiés notamment) mis à disposition, le tout également disponible au téléchargement sur la plateforme CostaExtra.", ajoute Frédéric Saint-Paul.Côté clients,