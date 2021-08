Raffaele d’Ambrosio (Costa Croisières) : "Nous devons garder le cap, avancer progressivement et planifier l’avenir"

TourMaG.com - Les RH vont-elles jouer un rôle axial dans la relance de l'industrie du tourisme ?



Raffaele d’Ambrosio : Plus que jamais. Nous sommes une industrie de services, l’humain occupe une place fondamentale et chaque défi nous le montre un peu plus. Chaque poste, chaque fonction, chaque personne a un rôle clé et une expertise pour chaque maillon de la chaîne touristique : que l’on soit producteur, distributeur ou face au client final sur le site de son séjour.



Au-delà des expertises « techniques », je pense sincèrement que ce qui fait la différence, c’est l’humain, la passion que l’on met dans sa mission, la générosité, l’état d’esprit des collaborateur et le sens de l’engagement - j’en suis persuadé et j’en ai la preuve chaque jour.



Au bureau à Paris, l’équipe est toujours restée très soudée. Nous avons veillé à rester au plus proches les uns des autres malgré le travail à distance et au plus proches de nos partenaires et agents de voyages. Nous avons déployé la mobilité interne afin de faire face à des pics d’activités, notamment au sein de notre call center.



Les équipes ont fait un travail titanesque et je suis fier de cet état d’esprit que nous continuerons à maintenir dans le futur. La relance touristique se fera grâce à nous tous, avec détermination, responsabilité et passion.



TourMaG.com - Au niveau de votre entreprise, qu'allez-vous changer et quels sont les défis à relever dans les prochains mois ?



Raffaele d’Ambrosio : Notre priorité chez Costa, c’est d’abord de maintenir l’exigence au plus haut niveau pour accueillir nos passagers dans les meilleures conditions possibles et nous adapter au contexte sanitaire. Cet été, quatre navires sont en service sur des itinéraires de proximité en Méditerranée, les nouveaux Costa Smeralda et Costa Firenze les Costa Luminosa et Deliziosa.



A partir de l’automne, nous augmenterons progressivement le nombre de navires en activité en abordant les destinations plus lointaines, les « Soleils d’Hiver ». Au niveau de notre offre à bord, nos clients, les agents de voyages et les journalistes qui sont montés à bord récemment ont déjà pu noter un enrichissement indéniable de la qualité de nos produits. C’est une première étape, le meilleur est à venir et nous aurons l’occasion d’en reparler prochainement !



Ce qui nous importe aujourd’hui, c’est de continuer à embarquer les distributeurs dans cette belle transition avec nous, pour qu’ils prennent la mesure de la valeur de notre offre et conseillent nos croisières au tarif le plus juste. Nous entourer de plus en plus de partenaires qui ont compris notre produit et sa vraie valeur est un objectif pour Costa.



Avec la nouvelle Costa Academy – notre programme e-learning - nous avons déjà pu former plusieurs centaines d’agents, mais nous devons faire encore plus, notre produit le mérite vraiment. La qualité et la durabilité sont les enjeux de demain, et je pense que notre compagnie l’a bien anticipé - à nous tous de le faire savoir.