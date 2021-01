Arabie Saoudite: le pays rouvrira ses frontières aux touristes le 31 Mars 2021

La semaine dernière, l'Arabie Saoudite déclarait mettre fin au blocus contre le Qatar puis annonçait la reprise de ses vols internationaux et l'ouverture de ses frontières aux étrangers, à l'exception des touristes internationaux titulaires d'un visa électronique, après deux semaines de fermeture.



Cette levée partielle des restrictions était accompagnée de nouvelles contraintes d'entrée, les ressortissants non-saoudiens en provenance du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud, ainsi que de tout pays identifié par le ministère saoudien de la Santé dans lequel la 2ème souche du Covid-19 s’est propagée, dont la France, devant passer un minimum de 14 jours en dehors des pays précités avant de pouvoir prétendre à l’entrée dans le royaume et, afin de pouvoir être admis sur le territoire, la présentation d'un test PCR négatif réalisé à l’issue de ces 14 jours était nécessaire.



Sur place, une période de confinement à domicile d’une durée de 7 jours doit actuellement être respectée, un test PCR étant réalisé le 6ème jour suivant l'entrée sur le territoire.



Le ministère saoudien de l'Intérieur déclare via ce communiqué de presse que la décision de lever l'interdiction de tous les vols internationaux et l'ouverture complète de toutes les frontières aériennes, terrestres et maritimes du pays a été prise suite à une baisse du nombre de cas de Covid-19 dans le royaume, et ce malgré la résurgence du virus dans de nombreux autres pays du monde.