Arcus Solutions, premier fournisseur de garanties financières en Europe ?

Un tour d’horizon des avancées d’Arcus Solutions en Europe et des plans pour 2024.



Rédigé par Mathieu Maillet le Lundi 11 Décembre 2023

Premiers pas dans les marchés nordiques et aux Pays-bas



C’est une nouvelle étape franchie pour le groupe, dans sa stratégie de développement. « Nous faisons une belle entrée dans les marchés scandinaves avec une solution proche de celle proposée aux professionnels autrichiens. Il en sera vraisemblablement de même pour les Pays-bas » dit Mathieu Maillet, directeur commercial.



L’objectif pour le groupe est d’être le premier fournisseur pan européen de produits de protection financière, et vise une moyenne de 10% de part de marché dans les principaux marchés stratégiques d’ici 2025.



« Nous sommes déjà le premier pôle de souscription en Europe en termes d’expérience et de diversité de profils dont nous exportons le savoir-faire. La majorité des agents de voyages européens peuvent échanger avec un membre de l’équipe de souscription dans leur langue maternelle. »



Les équipes Arcus Solutions seront présentes sur les principaux évènements et salons européens : ITB Berlin, German Travel Trade Press Congress, IFTM Top Resa etc…



Un plan de route pour la France en 2024



► Devenir partenaire

Arcus Solutions, qui vient de mettre en place un partenariat avec Tourcom pour la garantie des membres du réseau, travaille sur d’autres accords pour des produits d’assurance sur-mesure et répondant au besoin des agents. « Nous prenons le temps de discuter et de comprendre les besoins de nos interlocuteurs. L’objectif étant d’y répondre avec le plus de cohérence possible dans la mesure de nos capacités, car certaines idées sont réalisables mais d’autres non, comme il y a des spécialités d’agents que nous pouvons garantir et d’autres qui ne rentrent pas dans nos critères d’acceptation »

Arcus Solutions vise également à enrichir son offre



« Selon le produit d’assurance, et le marché, nous serons en mesure dans les prochaines années d’amener d’autres assureurs. C’est un objectif clair pour nous : enrichir et diversifier l’offre Arcus Solutions à travers l’Europe. » commente Mathieu Maillet.



L’offre sera alors encore plus adaptée à chaque marché et chaque profil d’entreprise. A suivre dès 2024 !



