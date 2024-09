Au cœur de la stratégie de TUI France pour avoir un service relation client de référence

Les deux partenaires de TUI France pour assurer la qualité du service client ont un rôle prépondérant dans leur capacité à répondre aux pics d’activité, qu’ils soient prévisibles ou non. Les entreprises Concentrix et SIA Maroc permettent à TUI France d’ajuster les ressources humaines en fonction de la saisonnalité de l’activité. TUI France bénéficie ainsi de l’expertise de la relation Client et de la capacité à sourcer des expertises locales grâce à Concentrix et SIA Maroc.« Nous travaillons dans la perspective que le collaborateur soit en maîtrise complète du parcours client quelle que soit l’étape à laquelle il ou elle intervient en amont, pendant ou après le voyage. Nous agissons pour développer le sens et pour répondre aux souhaits d’évolution des collaborateurs au sein du métier chez Tui France et chez nos partenaires. Des collaborateurs motivés feront des clients enjoués, et nous savons que l’émotionnel dans la relation client est la clé de voute d’un programme relationnel réussi » déclareLes équipes servent deux typologies de clients : ceux qui voyagent et ceux qui font voyager les Français comme les agences de voyages TUI stores, double challenge.TUI France, marque de services, c’est la volonté de laisser au client le choix de la relation qu’il souhaite instaurer. Il peut agir en toute autonomie sur le site tui.fr , contacter le service client par téléphone, par e-mail ou bien pousser la porte d’une agence TUI ou une agence partenaire et dans ce cas précis la mission du service client est d’accompagner l’agence dans sa mission de faire voyager.Il existe une autre subtilité pour ceux qui voyagent c’est qu’ils peuvent le faire sous différentes formes, en solo, en duo, en famille, en groupes. TUI France souhaite offrir le même service et la même valeur ajoutée quel que soit les typologies de voyageurs et de voyage. En conséquence cela demande beaucoup de flexibilité, d’organisation et d’optimisation de l’organisation du service client au quotidien.Pour répondre rapidement et aux différentes cibles client TUI France choisit d’investir dans la digitalisation des parcours client sur le site TUI.fr avec par exemple un widget d’aide en ligne. Le client peut alors faire une demande sans passer systématiquement par un conseiller, dans la mise en place de la multicanalité, à l’aide de différentes technologies en connectant les outils de gestion des appels et des emails.« En revanche nous ne nous trompons pas de combat, la performance du service client de TUI France est en étroite relation avec la compétence et l’expertise de ses équipes. Et les technologies de la relation client employées avec nos partenaires sont un moyen de pouvoir faire vivre notre métier avec cœur » précise Stéphanie Nammour.