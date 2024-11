Autotours de Quartier Libre : Prenez la route avec nous

Tour de Sicile en 8J/7N vous permettra de découvrir Palerme, son Palais des Normands et sa chapelle Palatine avant de partir en direction de l’Etna, non sans avoir passé une nuit à Cefalù et une autre à Taormine. Vous pourrez faire une randonnée ou prendre le téléphérique de cet impressionnant volcan. Votre parcours vous permettra, après une nuit à Catane de vous rendre à Syracuse afin de découvrir l’île d’Ortygie ou le parc ornithologique de Néapolis ou encore l’Oreille de Denys (Dionysos). Pour terminer, vous aimerez tant voir Syracuse, la Vallée des Temples et la Scala dei Turchi, avant de revenir à Palerme.



A la découverte des grands lacs italiens en 8J/7N vous propose de commencer par une journée complète à Milan. Ce ne sera pas de trop pour voir une partie des nombreuses richesses de la capitale Lombarde. Ensuite, faites la petite centaine de kilomètres qui la sépare du lac Majeur. Pas de neige sur le lac Majeur, mais le bleu profond de l’eau et les magnifiques îles Borromée. Ensuite direction le lac de Côme et ses jolis villages de Bellagio, Varenna ou Tremezzo. Et avant le retour sur Milan, terminez en majesté au lac de Garde, son funiculaire de Malcesine et son parc à thème (le plus visité de la Botte) Gardaland.



Les Pouilles en 8J/7N avec une arrivée à Bari, où vous pourrez admirer le centre historique du XVIIème siècle (Citta Vecchia) et sa conception en damier et la cathédrale San Sabino. Ensuite, prenez la route, via Monopoli (où vous ne construirez pas d’hôtel), pour la vallée d’Itria et ses charmants villages pittoresques. Ne manquez pas la grotte de Castellena, accessible à tous. Après deux nuits à Lecce, c’est le moment de se rendre à Gallipoli, non sans avoir visité Otranto, sa cathédrale du XIème, ses ruines de la vieille ville et son château. Et pour terminer, avant le retour à Bari, n’oubliez pas d’admirer le canyon près de Laterza, et bien sûr, Matera, mondialement célèbre pour ses habitats troglodytiques (classés au patrimoine mondial de l’Unesco.



Pour conclure, Louis précise :



« Outre les produits présentés ci-dessus, nous avons d’autres autotours sur le site de Quartier Libre, pour répondre aux demandes de nos agences » .