Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme prépare l'après-crise avec les DMC France

Nous souhaitons mettre les DMC au cœur de notre stratégie de distribution

Ce sont ces agences qui créent de la valeur, là où les tour-opérateurs internationaux se concentrent aujourd'hui davantage sur la vente plutôt que sur la production. Mais aujourd'hui, elles n'ont pas toujours les moyens de se connecter au marché export. C'est notre responsabilité de faire en sorte qu'elles puissent le faire

Avec cette stratégie, nous allons pouvoir créer de la valeur en allant chercher des clients toute l'année, sur une multitude de niches de marché, avec l'activation de tous les leviers de croissance possibles, en créant une valeur différente du tourisme de masse qui fonctionne déjà tout seul

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a une démarche unique en France et positive avec nous - acteurs privés qui assurons la commercialisation de l'offre sur le territoire - et eux, acteur public, qui en assure la promotion.



Ensemble, nous réfléchissions à de nouveaux produits et de nouvelles façons de faire la promotion pour leur proposer des offres intelligentes et uniques. Cette journée nous a permis de nous préparer à repartir

C'est en ce sens que France DMC Alliance et le CRT Auvergne-Rhône-Alpes étudient des possibilités de synergies.", martèle Christian Douchement, le responsable des marchés internationaux et de la promotion de la montagne pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.".Et depuis la crise Covid, et le recentrage sur le marché national, cette volonté prévaut également sur le marché affinitaire, sur des niches où le client français est mature : moto, cheval, œnotourisme. www.inauvergnerhonealpes.com/ et présentée notamment sur les salons internationaux.Le CRT accompagne aussi financièrement les réceptifs qui n'ont pas accès aux marchés internationaux à se rendre sur ces salons.Autre outil concret en cours de développement :qui recense toutes les offres des DMC.", ajoute Christian Douchement.L'objectif :", conclut Patricia Linot.