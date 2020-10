France DMC Alliance met en lumière ses offres France pour les TO et agences de voyages

En naviguant sur

les AGV et TO peuvent accéder à la collection complète à proposer à leurs clients, pour la vente de forfaits, l’organisation de séjour groupes et MICE, et l’expertise du sur-mesure avec services privés pour la clientèle haut de gamme

Pour chaque offre, l’AGV/TO peut visualiser les dates de disponibilité et le prix des forfaits, contacter directement la DMC productrice pour réserver ou demander une adaptation.



Notre plateforme permet également de présenter des forfaits pour des dates spécifiques (événements ponctuels), des offres promotionnelles, etc.

Aujourd’hui, les professionnels du tourisme français s’interrogent sur l’utilisation par leurs clients des à-valoir émis en début d’année. Ils peuvent compter sur nous, agences privées toutes immatriculées par Atout France et capables d’assurer le Service client de A à Z, dans le contexte sanitaire fluctuant actuel

Un classement est possible par région, par thématique ou par cible clients (FIT, groupes Loisirs, MICE)., précise l'association dans un communiqué.France DMC Alliance travaille en circuit court avec un réseau affûté de partenaires : hôtels, restaurants, lieux de visites, guides, artisans, loueurs de véhicules, etc., afin d'offrir des prestations originales et à très forte valeur ajoutée.".