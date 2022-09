Avec Komon, Japan Experience se lance dans l’édition

Ainsi, le catalogue de Komon proposera des sujets et des formats différents : récits de non-fiction, ouvrages pratiques, livres illustrés, bande-dessinées, etc.



" Ils ont aussi été pensés dans le désir profond de créer un pont avec le Japon, son peuple et son quotidien ", précise le communiqué.



Japan Experience, par ailleurs voyagiste uniquement spécialisé sur le Japon, apportera toute sa connaissance du Japon, et les Arènes co-éditeront les parutions de Komon en apportant leur savoir-faire (fabrication soignée, diffusion, marketing innovant).



D'ailleurs, le premier livre de Komon : Va au Japon , de Vahram Muratyan (l’auteur de Paris vs New York), est déjà sorti dans les librairies le 22 septembre 2022.



L'ouvrage propose un grand voyage visuel à travers le Japon dans lequel l'auteur a souhaité partager ce qu'il a retenu de ses voyages au pays du soleil levant en jouant sur des associations de mots, de syllabes et de couleurs.



En 2023, trois récits de non-fiction sortiront : un livre de Florent Dabadie sur sa vie de Français devenu malgré lui une vedette au Japon ; un récit dans lequel le critique gastronomique François Simon se dévoile pour la première fois grâce au Japon ; un recueil d’aventures hautes en couleurs d’une jeune Française qui a testé toutes les applications de rencontres à Tokyo.



À venir également, un livre de photos sur la mode japonaise par ceux et celles qui la font.