Ce projet d’acquisition " renforce l’exécution de sa stratégie visant à accélérer sa croissance et son développement à l’international ". Le nouvel ensemble sera présent en en France et en Europe, et plus spécifiquement en Italie, Espagne, Angleterre, Benelux, Allemagne, Pologne.



Pour les clients du groupe, cette opération signifie que CDS " devient l’acteur leader de la mobilité sur le marché français et européen ", qu’il se renforce " technologiquement avec un service R&D conséquent pour une recherche de solutions innovantes et adaptées aux besoins du marché " et qu’il s’appuie sur " une équipe d’experts élargie au service de la transformation du marché ".



La business unit "Expense management" rebaptisée Rydoo reste quant à elle sous le giron de Marlin et Sodexo. Les deux acteurs "pure player" vont se focaliser sur leurs domaines d’expertise respectifs, l’Expense pour Rydoo et l’Hôtellerie pour CDS Groupe.



Ces derniers continueront à servir les clients en commun sur la partie Travel & Expense grâce à un partenariat stratégique et commercial.