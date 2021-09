Avignon : l’île de la Barthelasse à deux roues

Le Domaine de Rhodes, lui, est un mas provençal du 16e s., étendu aux 18e et 20e s.



Ex-relais de chasse et ferme, il dispose d’un jardin splendide aux arbres centenaires. Normal, le propriétaire des lieux, Cyrille Picot (et sa compagne Emmanuelle Chaumes) est un ancien directeur de golf. Il s’y connait en pelouse…



S’ils ont choisi de racheter ce domaine, c’est pour la belle énergie que dégage l’île et parce qu’ils s’y sentent un peu différents, comme dans un cocon. Le couple a aménagé en gites trois anciens mazets construits jadis par la Compagnie Nationale du Rhône.



Plus loin, voici la distillerie Manguin. Les alambics sont posés ici depuis les années 50. Ils profitent des cultures fruitières locales et notamment de la poire, le seul fruit à ne pas craindre une inondation passagère.



Ayant repris l’activité en 2011 avec son épouse Béatrice, Emmanuel Hanquiez a dynamisé l’activité en créant de nouveaux produits.



En plus de l’historique alcool de poire en bouteille, il propose un blend poire et rhum, un gin distillé avec des olives… et a lancé un concours de bars tenders, le Mediterranean Challlenge.