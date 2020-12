BLB Tourisme rejoint l'annuaire #Partez en France

BLB Tourisme rejoint Mondorama, Millésime Privé, Funbreizh, Hôtels Circuits France, Savoie Mont-Blanc Tourisme et Cap France au sein de l’Annuaire #Partez en France.



BLB Tourisme est un réceptif France pour les groupes - au service des professionnels du tourisme depuis plus de 25 ans.



Si le voyagiste est essentiellement connu des autocaristes et agences de voyages comme "réceptif Grand ouest " spécialiste des destinations Bretagne, Normandie, Val de Loire, il connaît également les autres régions françaises sur le bout des doitgs.



En effet, BLB Tourisme programme la France depuis toujours et propose des séjours sur l'Hexagone aux TO étrangers.



Aussi en cette période, les équipes de BLB peuvent proposer leurs services à tous les professionnels du tourisme qui souhaitent faire appel à leurs services sur l'ensemble du territoire français...



Quelle que soit la région visitée et/ou le thème souhaité, l'agence assure la conception personnalisée et le suivi technique professionnel des offres que les agences pourraient adresser à leurs clients français ou étrangers.