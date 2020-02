Bahamas : le marché français en hausse de 8,2% en 2019

Malgré le passage de l’ouragan Dorian, la fréquentation touristique aux Bahamas progresse. À fin 2019, les arrivées des visiteurs étrangers (transport aérien et maritime) s’élevaient à plus de 7,2 millions, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2018.



Les visiteurs en séjour étaient à eux seuls les plus nombreux de l’histoire du pays, avec 1,78 million de visiteurs, dont 1,45 million de visiteurs américains, indique l'office de tourisme de la destination.



Le marché français suit la même courbe. En croissance de 8,2% (statistiques séjours hors groupes et croisières), le nombre de voyageurs en provenance de l'Hexagone atteint la barre des 19 000 visiteurs en 2019 contre 17 560 en 2018.



Une belle progression et ce, malgré le passage du cyclone Dorian : « Il est certain que Dorian a ralenti quelque peu notre croissance estimée, qui aurait dû vraisemblablement atteindre une croissance à 2 chiffres selon nos objectifs attendus », déclare Karin Mallet Gautier, Directrice de l’Office du Tourisme des Bahamas pour le marché français.



La France est actuellement le 1er marché de l’Europe Continentale derrière le Royaume-Uni.