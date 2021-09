Bahamas : le vice-Premier Ministre I. Chester Cooper, nommé Ministre du Tourisme

I. Chester Cooper a notamment occupé le poste de Président Directeur Général de la BAF Global Group et celui de Président Directeur Général de la BAF Financial & Insurance (Bahamas) Ltd.



Il a été le premier Président du Comité Consultatif d’Assurance et le Directeur Fondateur du Bahamas Venture Fund. Il est membre de la Young Presidents Organization (YPO), maître de cérémonie distingué et siège à divers conseils d’administration du secteur privé.